Isaechia.it - Temptation Island, Antonio scherza sull’anello di fidanzamento regalato a Titty e viene travolto dalle critiche: la sua reazione

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Tra le coppie che hanno preso parte all’ultima edizione di, che si è conclusa lo scorso martedì (clicca QUI per leggere cosa è successo), c’è stata anche quella formata daMaietta eScialò. I due giovani campani avevano deciso di partecipare al programma per via della gelosia di, chereputava eccessiva, ma solo in un secondo momento il ragazzo ha confessato il reale motivo per cui ha deciso di scrivere al programma., infatti, ha spiegato di non essere più sicuro dei suoi sentimenti per la fidanzata, così come non era più convinto di volersi sposare. Proprio in merito alla proposta di matrimonio, cheavevo preso molto seriamente, Maietta ha svelato alcuni retroscena, ridimensionando così il gesto fatto.