Stop ai cantieri nelle strade del centro (Di lunedì 28 ottobre 2024) Stop ai cantieri stradali nel centro città per tutto il periodo delle festività natalizie. È quanto deciso da Palazzo civico con un’ordinanza pubblicata nei giorni scorsi. Un provvedimento preso per "la necessità di garantire la fruibilità delle strade, degli spazi di sosta e degli spazi a disposizione dei pedoni in concomitanza delle festività natalizie che tradizionalmente registrano un consistente aumento del traffico veicolare e pedonale" si legge nel dispositivo comunale, che fissa lo Stop ai lavori dal 7 dicembre al 6 gennaio 2025. Lanazione.it - Stop ai cantieri nelle strade del centro Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 28 ottobre 2024)aistradali nelcittà per tutto il periodo delle festività natalizie. È quanto deciso da Palazzo civico con un’ordinanza pubblicata nei giorni scorsi. Un provvedimento preso per "la necessità di garantire la fruibilità delle, degli spazi di sosta e degli spazi a disposizione dei pedoni in concomitanza delle festività natalizie che tradizionalmente registrano un consistente aumento del traffico veicolare e pedonale" si legge nel dispositivo comunale, che fissa loai lavori dal 7 dicembre al 6 gennaio 2025.

