Napolipiu.com - SKY: “Rinnovo Kvaratskhelia, l’agente è in Italia. Manna lavora per un difensore”

Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com

(Di lunedì 28 ottobre 2024) L’esterno georgiano punta al raddoppio dell’ingaggio, De Laurentiis prepara il nuovo vertice Mamuka Jugeli, agente di Khvicha, è sbarcato inper incontrare la dirigenza del Napoli. Una trattativa che si preannuncia complessa, con una distanza significativa tra le parti per ildel gioiello georgiano. Francesco Modugno, inviato di Sky Sport, ha rivelato a Radio Marte i dettagli della situazione: “L’incontro con Jugeli è in agenda. Quando l’argomento è serio, i procuratori si muovono”. Il giornalista ha poi sottolineato il legame speciale tra Kvara e la piazza: “L’altro giorno, al suo ingresso in campo, c’è stato un picco di decibel impressionante. Gli applausi e i cori si sono alzati come per un giocatore che vale qualcosa di più”. La trattativa per ildel 77 azzurro si preannuncia intensa.