Il lavoratore si era rivolto al sindacato denunciando turni di 12-14 ore al giorno, lavoro nero ed abusi di ogni tipo da parte dell'azienda e del caporale che gestisce la forza lavoro in fabbrica.

Si rivolge al sindacato per denunciare turni massacranti: operaio pakistano preso a bastonate

Il lavoratore si era rivolto al sindacato denunciando turni di 12-14 ore al giorno, lavoro nero ed abusi di ogni tipo da parte dell'azienda e del caporale ... (fanpage.it)

Il 22enne, è stato spiegato, si è rivolto al pronto soccorso di Prato dove ha ricevuto 7 giorni di prognosi. Tahla, questo il nome del lavoratore, sarebbe stato colpito questa mattina al volto e alle ... (msn.com)

