Si cosparge di benzina e si dà fuoco, poi si getta a mare a Mondragone: 45enne grave al Cardarelli (Di lunedì 28 ottobre 2024) Ricoverato all'ospedale Cardarelli di Napoli in prognosi riservata, intubato e sedato, con ustioni profonde sul 50 per cento del corpo. Fanpage.it - Si cosparge di benzina e si dà fuoco, poi si getta a mare a Mondragone: 45enne grave al Cardarelli Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Ricoverato all'ospedaledi Napoli in prognosi riservata, intubato e sedato, con ustioni profonde sul 50 per cento del corpo.

