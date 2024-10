Zon.it - Salerno e Cilento: boom di turisti previsto per il ponte di Ognissanti

Leggi tutta la notizia su Zon.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) In vista deldi inizio novembre, il turismo ae nelmostra segni molto positivi, con un flusso di prenotazioni incoraggiante, in particolare da parte di ospiti internazionali. Secondo quanto riportato da Il Mattino e successivamente anche danotizie.it, diverse strutture ricettive registrano una buona percentuale di camere già riservate, con una previsione di occupazione intorno al 60%, come sottolineato da Marco Sansiviero, presidente di Fenailp Turismo. Antonio Ilardi, a capo di Federalberghi, conferma l’alta domanda per ildi, evidenziando una stagioneca che si sta prolungando oltre il, grazie anche alle condizioni meteo favorevoli. A, il 65% dei visitatori attesi proviene dall’estero, riflettendo una crescente preferenza deiinternazionali per il capoluogo campano. Segui ZON.