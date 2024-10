Tpi.it - Sabrina Ferilli riceve un complimento da una follower: la replica dell’attrice è spiazzante

(Di lunedì 28 ottobre 2024)unda una: laha ricevuto unda una fan sui social, ma la suaha lasciato tutti spiazzati. L’attrice, infatti, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una serie di scatti sensuali scrivendo: “This girl is on fire” (questa ragazza è in fiamme, ndr). Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@.ufficiale) Le foto sono state particolarmente apprezzate daiche hanno iniziato a fare i complimenti all’attrice. In particolare, una fan, ha scritto: “Mi dai un po’ della tua bellezza?”., però, a sorpresa ha cosìto: “Non fidarti troppo delle foto”.