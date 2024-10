Calcioweb.eu - Roma, dura contestazione dei tifosi alla stazione Termini | VIDEO

(Di lunedì 28 ottobre 2024) In casala tensione è alle stelle dopo la pesante sconfitta contro la Fiorentina.deiall’arrivo della squadra: più di 50hanno chiesto e ottenuto di poter parlare con Pellegrini e Mancini, ai quali si sono poi aggiunti Dybala, Paredes e Cristante. Ihanno detto di essere stanchi per la situazione attuale: “Siamo malati per lasvegliatevi. La pazienza è finita, dovete vincere. Non ce la facciamo più“. Dopo il colloquio sono tornati sul pullman e ihanno intonato dei cori: “Tirate fuori le palle. Tifiamo solo la maglia”. Giovedì all’Olimpico ci sarà la delicata sfida col Torino ed è attesa un’altra. ?di una cinquantina diall’arrivo della squadraalle 2.