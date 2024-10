Ridurre il rischio di ricaduta di infarto: anche l'ospedale Maggiore protagonista in uno studio italiano (Di lunedì 28 ottobre 2024) Infarti e prevenzione dei secondi eventi: anche l’ospedale Maggiore di Novara in prima linea negli studi. In Piemonte si registrano 10mila infarti all’anno e un paziente su cinque rischia un secondo episodio entro dodici mesi. Il colesterolo Ldl è un fattore causale modificabile per prevenire Novaratoday.it - Ridurre il rischio di ricaduta di infarto: anche l'ospedale Maggiore protagonista in uno studio italiano Leggi tutta la notizia su Novaratoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Infarti e prevenzione dei secondi eventi:l’di Novara in prima linea negli studi. In Piemonte si registrano 10mila infarti all’anno e un paziente su cinque rischia un secondo episodio entro dodici mesi. Il colesterolo Ldl è un fattore causale modificabile per prevenire

Ridurre il rischio di ricaduta di infarto: anche l'ospedale Maggiore protagonista in uno studio italiano

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Una sinergia di competenze per rispondere alle sfide attuali In un contesto professionale in cui la fiducia dei clienti e la reputazione sono essenziali, il network creato da Taxfocus e Privacy Garantita punta a fornire strumenti concreti per ... (Citypescara.com)

Il sistema degli ITS Academy, gli Istituti Tecnologici Superiori, si avvia verso una fase cruciale: definire una strategia nazionale per consolidare i risultati ottenuti grazie al Pnrr e proiettarsi nel futuro. Il tema della formazione terziaria ... (Orizzontescuola.it)

L'influenza e il rischio di infarto: scopri come l'infezione influisce sulla salute del cuore e quali persone sono più vulnerabili. (microbiologiaitalia.it)

Attenti al cuore: le malattie cardiovascolari sono oggi al primo posto fra le dieci più frequenti cause di morte nel mondo. Come possiamo ridurre questo rischio? Riconoscere i fattori ... (ilgazzettino.it)

In questo articolo esploreremo in dettaglio le cause e i fattori di rischio degli infarti giovanili e forniremo informazioni sulle misure preventive che possono essere adottate per ridurre il rischio ... (contattolab.it)