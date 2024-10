«Red Bull vuole comprare il Torino da Urbano Cairo»

Leggi tutta la notizia su Open.online

Il colosso austriaco Red Bull è diventato Official Energy Drink Partner della società di Torino e il club da tempo cerca acquirenti. E lui ci pensa. Mentre incontra per tre volte gli emissari dell'amministratore delegato Mark Mateschitz. Prima per discutere della partnership. E poi della proprietà. Ma, scrive La Stampa, Red Bull vorrebbe avere uno stadio di proprietà. Per avviare progetti commerciali e flusso di cassa. Mentre la cessione di Bellanova durante il mercato estivo sarebbe servita proprio per abbellire il più possibile il bilancio. Per renderlo appetibile a eventuali acquirenti. La concessione dello stadio Il quotidiano ricorda che la concessione dello stadio Olimpico di Torino scade nel 2025. Il comune, che attualmente incassa 500 mila euro per l'acquisto, sarebbe disposto a valutare la vendita.