Oasport.it - Ranking WTA (28 ottobre 2024): Jasmine Paolini eguaglia il record di Francesca Schiavone!

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Il 28sarà un giorno chericorderà. La toscana si sta preparando in vista delle WTA Finals che si terranno a Riad (Arabia Saudita) dal 2 al 9 novembre, dove sarà impegnata in singolare e anche in doppio con Sara Errani. Tuttavia, la notizia di oggi cheha migliorato ulteriormente la propria posizione in classifica mondiale., infatti, da questo lunedì è n.4 del mondo ed hato ildiche il 31 gennaio del 2011, dopo gli Australian Open, aveva raggiunto questa posizione. Un riscontro meritato, frutto di una stagione incredibile per l’allieva di Renzo Furlan, capace di raggiungere almeno gli ottavi in tutti gli Slam e soprattutto le Finali al Roland Garros e a Wimbledon, nello stesso anno.