Gaeta.it - Progetti di intervento per preservare la costa dei Trabocchi: finanziamenti e piani di azione

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter I recenti sviluppi sul fronte della protezione costiera lungo ladei, in Abruzzo, segnano un passo significativo nella lotta contro l’erosione. Con un investimento di oltre 11 milioni di euro, la Regione Abruzzo, in collaborcon la Provincia di Chieti, ha avviato un programma di nove interventi che mirano ae ripristinare le difese costiere in un tratto che va da Ortona a Vasto. Questi lavori sono cruciali per la sicurezza della Via Verde, l’infrastruttura che attrae turisti e appassionati di natura, evidenziando l’importanza di un’concertata per proteggere il delicato ecosistema costiero. Gli interventi programmati e i loro importi Il piano di interventi programmato dalla Provincia di Chieti si articola in noveche si concentrano sulle aree più vulnerabili a causa dell’erosione.