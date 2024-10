Anteprima24.it - Prevenzione Amos Partenio, nuovo pomeriggio in rosa

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNumerose le visite gratuite effettuate da Iannace, Cibelli e Casoria. Continuano gli appuntamenti con ladel tumore al seno e non solo Ancora successo per laintargata. Neldi ieri, domenica 27 ottobre, presso il convento dei Francescani in corso Vittorio Emanuele ad Avella, l’associazione, con la collaborazione dei volontari del posto, ha allestito gli ambulatori delle visite gratuite. Numerose quelle effettuate dal senologo dottor Carlo Iannace, seguite dai controlli ecografici del dottor Giovanni Cibelli. Le persone che hanno partecipato alinhanno potuto sottoporsi anche alle visite eseguite dall’angiologo e chirurgo vascolare dottor Aniello Casoria.