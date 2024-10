Perché lo chiamano così Fabrizio Corona e Sara presto genitori | quando nasce e il nome del figlio

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024), il dettaglio sulin arrivo. Come molti sanno – e se non lo sapete, sappiatelo – l’ex re dei paparazzi diventerà papà per la seconda volta. Dopo Carlos, avuto dall’ex moglie Nina Moric e che l’8 agosto scorso ha scopiuto 22 anni, l’esperto di gossip e dintorni avrà un altrodall’attuale compagna. Stiamo parlando della modellaBarbieri, 24 anni più giovane di lui. Proprio pochi giorni faha rivelato di aver avuto un malore: “Sono stato male, ho spinto troppo”, suggerendo che il suo stato di salute potrebbe essere stato influenzato da un eccessivo stress o da uno stile di vita frenetico. Adesso, però, è già tempo di festeggiare: con la fidanzataha organizzato un party con amici e parenti in vista dell’ormai imminente nuovo arrivo in famiglia. Leggi anche: “Cosa è quella polvere”.la inala in diretta.