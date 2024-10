Inter-news.it - Pavard e il cambio in Inter-Juventus: Inzaghi, è ora di crescere!

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Nelle analisi del giorno dopo di, terminata con un rocambolesco pareggio per 4-4, grande spazio lo prende ildi Simoneche ha tolto l’ammonito Benjaminper Yann Bisseck. Unche mostra come, sotto questo aspetto, il tecnico debba ancorae migliorareA DESTRA – Forse è solo un caso e non potremo mai averne – purtroppo – la controprova. Ma la doppietta di Kenan Yildiz che porta dal 4-2 al 4-4 disi svolge tutta sulla zona destra del campo per i nerazzurri. E proprio in seguito all’uscita dal campo di Benjamin, fino a quel momento una sicurezza, per l’ingresso di Yann Bisseck. Undettato solo e soltanto dal cartellino giallo preso dal francese, che ha però messo in difficoltà un Denzel Dumfries poi colpevole dei due gol del turco che hanno portato al pareggio.