Liberoquotidiano.it - Mo: Gaza, 'Israele ha arrestato tutti i medici ospedale nel nord tranne un pediatra'

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024), 28 ott. (Adnkronos) -ha "tutto il personale medico" dell'Kamal Adwan, nella Striscia settentrionale,un. Lo rende noto il ministero della Salute di, chiedendo alle istituzioni internazionali di "inviare rapidamente team medico-chirurgici all'". In una nota, il ministero ha anche invitato chiunque abbia competenze chirurgiche a prestare assistenza all'Kamal Adwan, per "salvare quanti più feriti e malati possibile".