Milan, e se Leao non volesse diventare campione? L’analisi | VIDEO (Di lunedì 28 ottobre 2024) Tra musica, moda e polemiche, Rafael Leao, attaccante del Milan, sembra ancora lontano dal compiere un passo in avanti nella sua carriera Dall'infanzia trascorsa in un quartiere difficile al lusso e la serenità che il calcio gli ha garantito: Rafael Leao, attaccante del Milan, ha davvero voglia di fare il salto di qualità? La riflessione durante l'ultimo episodio de "La Tripletta", il podcast settimanale della Gazzetta dello Sport Pianetamilan.it - Milan, e se Leao non volesse diventare campione? L’analisi | VIDEO Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Tra musica, moda e polemiche, Rafael, attaccante del, sembra ancora lontano dal compiere un passo in avanti nella sua carriera Dall'infanzia trascorsa in un quartiere difficile al lusso e la serenità che il calcio gli ha garantito: Rafael, attaccante del, ha davvero voglia di fare il salto di qualità? La riflessione durante l'ultimo episodio de "La Tripletta", il podcast settimanale della Gazzetta dello Sport

