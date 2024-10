Formiche.net - Meloni in Libia punta sulle Camere di commercio per rafforzare la cooperazione

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Al primo ministro libico, Abdul Hamid Dabaiba, Giorgialo ha ribadito più volte: laè una priorità per l’Italia e il governo italiano lavorerà perlatra imprese, sia con lo strumento rappresentato dalledi, sia con una “regia” di insieme che risponde al nome di Piano Mattei. In questo senso il business forum che si terrà domani a Tripoli, alla presenza della presidente del Consiglio, è occasione di dialogo, incontro e progettazione comune in virtù della creazione di una task force che gestirà le attività previste dall’accordo e rappresenta anche la continuazione di un impegno in un quadrante assolutamente strategico, sia per Roma che per Bruxelles.