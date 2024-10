Lucca Comics & Games 2024: come cambiano i percorsi dei bus. 140 treni straordinari per raggiungere la città (Di lunedì 28 ottobre 2024) Modifiche al servizio di trasporto pubblico locale su gomma nel centro di Lucca per consentire lo svolgimento del Lucca Comics & Games, previste dalle 22 del 29 ottobre alle 24 del 3 novembre 2024 L'articolo Lucca Comics & Games 2024: come cambiano i percorsi dei bus. 140 treni straordinari per raggiungere la città proviene da Firenze Post. .com - Lucca Comics & Games 2024: come cambiano i percorsi dei bus. 140 treni straordinari per raggiungere la città Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 28 ottobre 2024) Modifiche al servizio di trasporto pubblico locale su gomma nel centro diper consentire lo svolgimento del, previste dalle 22 del 29 ottobre alle 24 del 3 novembreL'articolodei bus. 140perlaproviene da Firenze Post.

