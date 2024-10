L’incubo di un 69enne: in sala operatoria per la prostata, gli amputano il braccio destro (Di lunedì 28 ottobre 2024) Immagine di repertorioUn uomo di 69 anni di Seveso, che si era recato in ospedale per un intervento di rimozione di un tumore alla prostata, si è ritrovato con l’avambraccio destro amputato. Un esito drammatico che ha portato il paziente a presentare un esposto per lesioni colpose gravissime contro l’anestesista e altri medici della clinica San Carlo di Paderno Dugnano. La vicenda è ora al vaglio della Procura di Monza. L’intervento e le complicazioni improvvise Il caso risale allo scorso 8 luglio, quando l’uomo era stato ricoverato per un intervento programmato di rimozione della neoplasia. Durante la fase preparatoria, l’anestesista avrebbe effettuato vari accessi per la somministrazione di farmaci: uno venoso al braccio sinistro, uno alla vena giugulare destra, e infine un accesso all’arteria radiale destra tramite agocannula. Thesocialpost.it - L’incubo di un 69enne: in sala operatoria per la prostata, gli amputano il braccio destro Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Immagine di repertorioUn uomo di 69 anni di Seveso, che si era recato in ospedale per un intervento di rimozione di un tumore alla, si è ritrovato con l’avamamputato. Un esito drammatico che ha portato il paziente a presentare un esposto per lesioni colpose gravissime contro l’anestesista e altri medici della clinica San Carlo di Paderno Dugnano. La vicenda è ora al vaglio della Procura di Monza. L’intervento e le complicazioni improvvise Il caso risale allo scorso 8 luglio, quando l’uomo era stato ricoverato per un intervento programmato di rimozione della neoplasia. Durante la fase preparatoria, l’anestesista avrebbe effettuato vari accessi per la somministrazione di farmaci: uno venoso alsinistro, uno alla vena giugulare destra, e infine un accesso all’arteria radiale destra tramite agocannula.

L’incubo di un 69enne: in sala operatoria per la prostata, gli amputano il braccio destro

