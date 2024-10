Le elezioni in Liguria e il crollo del Movimento cinque stelle sotto il 5%. «Beppe Grillo non si è neppure presentato al seggio»

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Lo aveva detto il fondatore, nel suo ultimo video editoriale: «Abbiamo candidati trapassati». E quella, forse, è stata l’ultima pietra sopra la tomba dei 5in terra ligure. La penultima è stato il divorzio, ancora in corso, fra il comico e il leader Giuseppe Conte, e l’ex premier che strappa il contratto al fondatore perché «non si possono buttare i soldi dei militanti». Il dato ègli occhi di tutti, nelle proiezioni sulle liste nelleregionali in, dove i pentastellati sono dati al il 4,8% per SWG La7 e 5,3% per OpinioRai. «Sono stati catapultati dall’alto e messi lì. I soliti giochi della vecchia politica. Non è democrazia dal basso è una bassa democrazia», aveva dichiaratosui candidati liguri ed emiliani. Quello dei 5più che unperò sembra un declino, lento. Certificato dalle mosse di