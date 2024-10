Secoloditalia.it - Le congratulazioni di Meloni a Bucci: “I cittadini confermano la loro fiducia nel centrodestra”

(Di lunedì 28 ottobre 2024) “a Marcoper la vittoria alle elezioni regionali in Liguria! Ancora una volta, ilunito ha saputo rispondere alle aspettative dei, chelanelle nostre politiche e nella concretezza dei nostri progetti”. Lo scrive sui social il premier Giorgia. “Con la sua guida – prosegue il capo del governo – la Liguria potrà contare su un amministratore capace e determinato, pronto a lavorare instancabilmente per il bene di tutti i liguri. Avanti, insieme, con la stessa dedizione che guida la nostra azione in tutta Italia”. In base alle sezioni scrutinate e alle ultime proiezioni, la vittoria diarriva sul filo di lana. Con uno scarto di qualche migliaio di voti rispetto a circa un milione e 400 mila elettori. Andrea Orlando ha chiamato il suo avversario e si è complimentato per la vittoria.