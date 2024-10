Ilrestodelcarlino.it - L’Atletico Ascoli sbanca Castelfidardo in rimonta

(Di lunedì 28 ottobre 2024) 1 ATLETICO2 (3-5-2): Osama, Morganti, Fabbri, Gambini, Imbriola, Boccaccini, Fossi (40’ st Ausili), Miotto (11’ st Baldini), Braconi, Cotugno (27’ st Caprari), Nanapere (27’ st Paponi). Panchina: Elezaj, Costanzi, Bucari, Carano, Graciotti Lucio. All. Giuliodori. ATLETICO(5-3-2): Pompei, Baraboglia, Nonni, Mazzarani (32’ st D’Alessandro), Severini (11’ st Olivieri), Minicucci (28’ st Traini), Vechiarello, Scimia (15’ st Clerici), Camilloni, Gerlero (15’ st Antoniazzi), Ciabuschi. Panchina: Galbiati, Mengani, Ceccarelli, Dondoni. All. Seccardini. Arbitro: Testoni di Ciampino. Reti: 8’ pt Braconi, 37’ pt Scimia, 25’ st Ciabuschi. Seconda sconfitta consecutiva casalinga per il, stavolta con qualche rimpianto.