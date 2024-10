Latina sversamento di acque nere | a rischio Fosso Paoloni e Rio Martino

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024), 28 ottobre 2024 – I Militari del Nucleo carabinieri forestale di, a seguito di segnalazioni inti adiall’interno del “”, provenienti da una vasca di stoccaggio gestita dall’Ente del servizio idrico del Comune di, hanno deferito all’Autorità Giudiziaria il responsabile del servizioreflue della società per scarico sul suolo di reflui fognari con superamento dei limiti tabellari previsti dalla normativa ambientale. L’accertamento dei militari, congiuntamente a personale di Arpa Lazio, sezione provinciale di, risalente al mese di giugno, ha permesso di appurare che l’impianto di sollevamento sito in Via Nascosa scaricava sul suolo leche si immettevano direttamente nel corso d’acqua, senza alcuna preventiva depurazione. Successivamente alla segnalazione la società ha provveduto a riparare il guasto.