La Talpa scalza il Grande Fratello

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Dopo tanto penare e cambiare le carte in tavola, Mediaset ha deciso quando e dove piazzare La, che torna con una rinnovata edizione a distanza di 16 anni dall’ultima (qui il cast ufficiale). Il reality affidato a Diletta Leotta conquista il lunedì sera di Canale 5, con buona pace di Alfonso Signorini. Lada lunedì 11 novembre contro L’Amica Geniale Ladebutterà lunedì 11 novembre, la stessa sera in cui su Rai 1 partirà L’Amica Geniale – Storia della Bambina Perduta, nuova stagione della serie tratta dal romanzo di Elena Ferrante.si sposta al martedì Il reality della Leotta andrà avanti per sei puntate che – salvo ulteriori variazioni – scalzeranno ildalla sua tradizionale serata: partito di lunedì con raddoppio al giovedì, da metà novembre proseguirà nell’insolita sera del martedì.