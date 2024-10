Quotidiano.net - La Cassa di Ravenna: "Risultati migliori di sempre"

(Di lunedì 28 ottobre 2024) UNA BANCA ATTENTA al cliente, libero di scegliere tra lo sportello e l’online, che guarda alsenza cancellare le filiali e assumendo giovani. Il direttore generale Nicola Sbrizzi (nella foto sopra), guida un Gruppo bancario, Ladi, con circa mille dipendenti e bilanci in evidente crescita. Direttore, come chiuderanno i conti del 2024 per il Gruppo? "Partiamo da un dato certo: la semestrale delladiSpa approvata due mesi fa ha fatto registrare un utile netto cresciuto a 25,2 milioni di euro (+15,01%), si tratta del risultato migliore di. Come Gruppo Bancario (che include Banca di Imola, Banco di Lucca e del Tirreno, Italcredi, Sorit e Sifin) il bilancio semestrale consolidato registra un utile netto di 22,1 milioni di euro (+16,59%), anch’esso risultato migliore di