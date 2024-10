Dilei.it - Kate Middleton, come celebra Halloween con George, Charlotte e Louis tra Londra e Norfolk

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Durante le due settimane di pausa scolastica per, la Principessaha deciso di prendere una pausa dagli impegni ufficiali per dedicare del tempo ai suoi tre figli, il Principe, la Principessae il Principe. Questa decisione riflette la volontà della famiglia reale di godersi il periodo di festa in modo rilassato, sebbene lezioni dinel Regno Unito siano meno comuni rispetto agli Stati Uniti. Festeggiamenti diin famiglia La tradizione del “trick-or-treat” è una pratica conosciutissima anche nel Regno Unito, ma viene praticata con meno entusiasmo rispetto agli Stati Uniti. Secondo quanto riportato da The Sun, le autorità locali possono intervenire nel caso in cui si verifichino comportamenti definiti“anti-sociali” durante la raccolta dei dolci.