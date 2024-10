Juventus-Parma: formazioni, dove vederla in tv e streaming (Di lunedì 28 ottobre 2024) Turno infrasettimanale per la Serie A e nella decima giornata di campionato la Juventus affronta il Parma. Dopo il pirotecnico 4-4 nel derby d` Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di lunedì 28 ottobre 2024) Turno infrasettimanale per la Serie A e nella decima giornata di campionato laaffronta il. Dopo il pirotecnico 4-4 nel derby d`

Juventus-Parma: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Turno infrasettimanale per la Serie A e nella decima giornata di campionato la Juventus affronta il Parma. Dopo il pirotecnico 4-4 nel derby d`Italia con l`Inter, i. (calciomercato.com)

La nona giornata di Serie A si è appena chiusa, ma è quasi tempo di tornare in campo per il turno infrasettimanale. C'è molta attesa per il match tra Juventus e ... (msn.com)

Inter-Juventus, derby d'Italia e appuntamento alle 18:00 di oggi domenica 27 ottobre per godersi lo scontro diretto della 9a di Serie A ... (msn.com)

L'Inter è reduce dalla vittoria in extremis in Champions League contro lo Young Boys, trasferta decisa dal gol di Thuram, mentre la Juventus, sempre allo scadere, è stata battuta dallo Stoccarda in ... (msn.com)

Il lunch match del 9° turno di Serie A va in scena al Tardini con i gialloblù di Pecchia che ospitano gli azzurri di D'Aversa ... (tuttosport.com)