Ilfattoquotidiano.it - Israele, il ministro Gallant attacca Netanyahu: “Siamo in guerra senza bussola né obiettivi precisi”

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) La lettera viene definita “riservata” ma, come spesso accaduto in casi analoghi, i suoi contenuti sono trapelati. Porta la firma di Yoav, il destinatario è Benjamined è il punto attorno a cui ruota la nuova puntata dello scontro in atto da mesi tra i due. Nel documento, inviato al premier e al governo poche ore prima dell’attacco all’Iran, ildella Difesa avverte che lasta cambiando il suo volto, le minacce asono in continua evoluzione, ma glidinon sono aggiornati e le discussioni sulla questione non sono nemmeno in corso.