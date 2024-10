Lanazione.it - Incontro sul futuro della sanità

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Domani alle 17,30al centro civico Le Granaglie sul preoccupato cambiamentoterritoriale con i massimi dirigentiAsl. A fare gli onori di casa sarà il sindaco Andrea Marrucci con l’assessora alla salute Daniela Morbis. "Lo spunto ci è stato dato dalla riforma sull’emergenza e urgenza voluta dalla Regione Toscana e definita dalla Asl Toscana Sud Est che toccherà anche il punto di emergenza territoriale (PET) di San Gimignano dal 1 novembre" dice il primo cittadino. "Legittima la preoccupazione nella popolazione ed è per questo che credo sia mio dovere creare tutte le occasioni per informare la cittadinanza, per far conoscere meglio il nuovo sistema.