Idonei concorso ordinario 2020, nel 2025/26 rischiano assunzioni in coda anche ai vincitori del concorso PNRR2 (Di lunedì 28 ottobre 2024) In un lungo video sul canale Youtube del Ministero, Valditara ha ribadito l'impegno del governo ad assumere gli Idonei dei concorsi 2020. Si tratta, ha precisato il Ministro, di graduatorie ad esaurimento che porteranno all'assunzione graduale di tutti gli Idonei. Il 2024/25 dovrebbe chiudersi entro il 31 dicembre con l'assunzione di circa 6 mila Idonei (numero ancora da verificare). L'articolo Idonei concorso ordinario 2020, nel 2025/26 rischiano assunzioni in coda anche ai vincitori del concorso PNRR2 . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) In un lungo video sul canale Youtube del Ministero, Valditara ha ribadito l'impegno del governo ad assumere glidei concorsi. Si tratta, ha precisato il Ministro, di graduatorie ad esaurimento che porteranno all'assunzione graduale di tutti gli. Il 2024/25 dovrebbe chiudersi entro il 31 dicembre con l'assunzione di circa 6 mila(numero ancora da verificare). L'articolo, nel/26inaidelPNRR2 .

