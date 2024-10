Sport.quotidiano.net - I bianconeri. Errori e reazione: Motta è felice a metà: "Mai concesso così, però siamo rimasti in gara»

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Se lo 0-0 è l’effetto della partita perfetta (celebre opinione di Gianni Brera) il 4-4 non può essere scevro di, da ambo le parti. A Thiagotocca il giudizio sulla sua squadra, che sotto 1-0 e poi 4-2 ha trovato il modo per impattare. Una dimostrazione di carattere e potenza offensiva. Stranamente, visto quanto prodotto da inizio stagione dalla Juventus, non di solidità una volta rannicchiati nella propriacampo. "andati in svantaggio con due rigori elo stesso riusciti a restare in partita - dice a fineThiago- . Dopo il quarto gol è diventato tutto molto più difficile perché l’Inter è venuta fuori, potevano chiuderla e non l’hanno fatto. Alla fine potevamo vincerla noi,". Difficoltà che, come detto, sono sembrate palesi soprattutto nella propriacampo.