Thesocialpost.it - Hamburger ritirati: “Rischio salmonella”. Quali sono i lotti interessati

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Il Ministero della Salute ha disposto il richiamo di tredidi Bovino bio a marchio Fileni Bio a causa di unmicrobiologico per la presenza dirilevata nella carne utilizzata per questi prodotti. Glicoinvoltivenduti in confezioni da 180 grammi estati prodotti nello stabilimento di Bioalleva Srl a Vallese di Oppeano (VR) per Fileni Alimentare spa. Idal ritiro deglitre: quello con numero 45672 e data di scadenza fissata al 26 ottobre, quello con numero 45372 e data di scadenza al 27 ottobre 2024, quindi entrambi riferiti a già prodotti scaduti, e quello con numero 45072 e data di scadenza al 29 ottobre 2024.