Grosso guaio alla Corte penale internazionale (Cpi)

(Di lunedì 28 ottobre 2024) C’è unproblema(Cpi) dopo che il Wall Street Journal ha pubblicato una notizia che solleva seri interrogativi sull’integrità del procuratore Karim Ahmad Khan, noto per aver chiesto l’arresto del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e del ministro della Difesa Yoav Gnt, mentre non ha chiesto la stessa misura per il loro rivale politico Benny Gantz che quando faceva parte del Gabinetto di guerra ha firmato tutte le decisioni che hanno portatoscellerata richiesta di arresto firmata da Ahmad Khan. Il procuratore della Cpi aveva più volte assicurato ai leader occidentali che avrebbe condotto un'indagine approfondita e aveva detto a un gruppo di senatori degli Stati Uniti che non si sarebbe affrettato a dare giudizi prima di impegnarsi con Israele e ascoltare la sua versione dei fatti.