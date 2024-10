Iltempo.it - Grave incidente sugli sci per Matilde Lorenzi: ore d'ansia per la promessa azzurra

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Sono ore di apprensione per conoscere le condizioni di salute didello sci alpino italiano caduta questa mattina sulle nevi del ghiacciaio della Val Senales in Alto Adige. La 20enne sciatrice della squadra italiana C femminile, residente a Sestriere, è ricoverata in condizioni molto gravi causa politraumi all'ospedale 'San Maurizio' di Bolzano dove sono in corso accertamenti sanitari., specialista delle discipline veloci - supergigante (è campionessa italiana assoluta in carica) e discesa libera - si stava allenando sulla pista rossa 'Grawand nr. 1' insieme ad alcune compagne di nazionale. Improvvisamente,è caduta - stando ad alcuni testimoni presenti sul ghiacciaio, avrebbe sbattuto il viso - ha perso lo sci ed è stata subito soccorsa dagli allenatori presenti.