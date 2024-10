361magazine.com - Gli italiani e il risparmio: Klarna presenta la prima edizione del World Savings Day Report

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Un’analisi delle abitudini finanziarie italiane, tra sfide quotidiane e nuove prospettive, per celebrare la Giornata Mondiale delil prossimo 31 Ottobre, provider globale di pagamenti e di servizi per lo shopping assistiti da intelligenza artificiale,ladelDay, l’analisi che svela le abitudini didegliin occasione della Giornata Mondiale del. Ilrivela una nazione di risparmiatori: ben il 96% deglimette da parte denaro, con il 44% che lo fa ogni mese. Questo dato sale al 59% per la Gen Z, dimostrando come anche le nuove generazioni siano attente alla gestione delle proprie finanze. Generazioni a confronto: Gen Z e Millennials protagonisti deldigitale Ilè una costante per gli, ma le motivazioni cambiano con l’età.