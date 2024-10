Unlimitednews.it - Francesco De Gregori, da domani 20 concerti al Teatro Out Off di Milano

(Di lunedì 28 ottobre 2024)(ITALPRESS) – Da, martedì 29 ottobre, al 23 novembreDeterrà 20alOut Off dicon lo spettacolo “Nevergreen (Perfette sconosciute)”, un viaggio attraverso le “gemme” meno conosciute del vasto repertorio del cantautore. Questa serie di live rappresenta un’occasione unica per il pubblico di vivere un’esperienza musicale in un ambiente raccolto, con una capienza limitata a 200 spettatori per serata. L’intimità delOut Off, un luogo storico fondato nel 1976, il primo spazio underground milanese, permette una connessione profonda tra l’artista e il pubblico, creando un’atmosfera ogni sera irripetibile.