F1 GP Messico Leclerc | Abbiamo fatto la miglior gara possibile obiettivo Costruttori

(Di lunedì 28 ottobre 2024) “E’ stata unadifficile. Nel corso del primo stintdovuto gestire le temperature, il che è stato complicato, ma alla finela. Nel corso di tutto il weekend sono stato un pochino indietro, la terza posizione era ciò che potevo raggiungere“. Sono queste le parole di Charlesal termine delladel Gran Premio del, che ha concluso terzo. “fantastica per Carlos oggi ed è un weekend per il team, il che è positivo. Stiamo lavorando molto bene e da alcune gare siamo tornati al livello a cui dovremmo essere ed è fantastico vederlo. Il campionatocontinua ad essere il nostroe ci avviciniamo ulteriormente. Speriamo di continuare in questa direzione per conquistare il titoloche è molto importante”, conclude.