Quotidiano.net - Eurostat, a inizio 2024 Italia prima per aumento prezzi del gas

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Nellametà dell'era il Paese in Ue in cui idel gas per uso domestico hanno registrato l'più elevato (+16%) rispetto al primo semestre dell'anno precedente. Lo certificano i datisuidell'elettricità e del gas, secondo cui Roma è in controtendenza rispetto alla maggior parte dei Paesi, dove il prezzo è in calo. Imedi del gas sono scesi del 7% rispetto allo stesso periodo del 2023, passando da 11,9 euro per 100 kWh a 11 euro per 100 kWh. Sono inoltre inferiori del 2% rispetto alla seconda metà del 2023 (11,3 euro per 100 kWh). Nellametà dell'anno sono scesi di più in Lituania (-60%), Grecia (-39%) ed Estonia (-37%), mentre aumentano anche in Francia (+13%) e Romania (+7%).