Esonero Juric: il sostituto a sorpresa può arrivare subito (Di lunedì 28 ottobre 2024) A dir poco clamorosa la debacle della Roma, che cade a Firenze con la bellezza di cinque gol subiti e questo spingerà sull’Esonero di Ivan Juric. Il tecnico croato, sul quale circolavano già voci in settimana in merito al suo Esonero, rischia davvero il posto adesso, dopo la pesantissima sconfitta per 5-1. Vuole provare a salvare il salvabile la Roma, che rischia il crollo. Dopo questa giornata, infatti, la Roma si ferma a quota 10 punti in 9 partite, praticamente all’undicesimo posto in graduatoria. E può precipitare la situazione sulla quale vuole dare una svolta la società dei Friedkin che potrebbe, clamorosamente, richiamare Daniele De Rossi. Esonero Juric: valutazioni in corso, il possibile addio Il possibile addio alla Roma potrebbe consumarsi nel corso di questa notte, nella decisione che verrebbe fuori poi a quel punto, prima del turno infrasettimanale. Rompipallone.it - Esonero Juric: il sostituto a sorpresa può arrivare subito Leggi tutta la notizia su Rompipallone.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) A dir poco clamorosa la debacle della Roma, che cade a Firenze con la bellezza di cinque gol subiti e questo spingerà sull’di Ivan. Il tecnico croato, sul quale circolavano già voci in settimana in merito al suo, rischia davvero il posto adesso, dopo la pesantissima sconfitta per 5-1. Vuole provare a salvare il salvabile la Roma, che rischia il crollo. Dopo questa giornata, infatti, la Roma si ferma a quota 10 punti in 9 partite, praticamente all’undicesimo posto in graduatoria. E può precipitare la situazione sulla quale vuole dare una svolta la società dei Friedkin che potrebbe, clamorosamente, richiamare Daniele De Rossi.: valutazioni in corso, il possibile addio Il possibile addio alla Roma potrebbe consumarsi nel corso di questa notte, nella decisione che verrebbe fuori poi a quel punto, prima del turno infrasettimanale.

Esonero Juric: il sostituto a sorpresa può arrivare subito

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Se nei giorni scorsi circolavano voci su Fiorentina-Roma decisiva per il futuro di Ivan Juric sulla panchina giallorossa, allora gli exit poll in arrivo dal Franchi non promettono bene per il tecnico croato. L’avventura nella Capitale era iniziata ... (Sportface.it)

La Roma si prepara a scendere in campo in Europa League, Juric a gamba tesa: messaggio alla squadra e sul futuro Per la Roma, è decisamente il momento di reagire. Giallorossi attesi domani sera all’Olimpico dal match contro la Dinamo Kiev, cruciale ... (Calciomercato.it)

Momento difficile in Italia per alcune squadre e occhio al ribaltone in panchina che può portare all'esonero immediato dell'allenatore già nella prossima partita di campionato ... (calciomercatoweb.it)

Sprofondo giallorosso a Firenze. La Roma di Juric cade pesantemente 5-1 al Franchi contro i viola, chiudendo in dieci per l'espulsione di Hermoso. Una Roma che crolla sotto i colpi della ... (ilmessaggero.it)

La Roma può cambiare ancora una volta allenatore e dopo l'esonero di De Rossi potrebbe essere il turno di Ivan Juric che è a forte rischio già nelle prossime ore. (calciomercatoweb.it)