Inter-news.it - Empoli-Inter, l’ex Esposito pronto al rientro? Probabile formazione

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024)si disputerà mercoledì 30 ottobre alle ore 18:30 al Castellani: di seguito ladi Roberto D’Aversa. LA SFIDA –ha tutti i presupposti per rappresentare una sfida per nulla semplice per gli uomini di Simone Inzaghi. La squadra toscana viene da un inizio di campionato superiore alle più rosee aspettative, con una solidità difensiva evidente e un nucleo di calciatori promettenti che si sta ben disimpegnando a prescindere dal tenore dell’avversario affrontato. Su queste basi, i nerazzurri si presentano alla sfida con la volontà di non perdere ulteriore terreno sul Napoli capolista, ora distante 4 lunghezze dopo il pari spettacolare contro la Juventus di domenica 27 ottobre.