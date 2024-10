Lanazione.it - Empoli atterra la Tarros di fisicità e tecnica. Il presidente Caluri: "Ci hanno frantumati"

(Di lunedì 28 ottobre 2024)SPEZIA 66 BASKET79SPEZIA: Carpani 17, Pettinaroli 12, Ramirez 10, Vespa ne, Gogishvili 12, Merlo 10, Giazzon ne, Leporati ne, Morciano 3, Fazio, Tedeschi, Dias 2. All. Diacci. TL: 13/19. BASKET: Giannone 13, Baccetti, Sesoldi 4, Rosselli 14, Ramazzotti ne, De Leone 10, Mazzoni 6, Quartuccio, Tosti 10, Giantini 3, Regini ne, Maric 19. All. Valentino. TL: 12/17. Arbitri; Davide Cirinei di Pisa e Lorenzo Pampaloni di Terranuova Bracciolini (Ar). Parziali: 19-22, 29-47, 52-64. La Spezia - Non è di un’altra categoria, ma poco ci manca. Basta il 2° quarto ai toscani per portare a scuola lache invece si perde, e disperde quel poco di buono che aveva costruito nei primi 10’ per compromettere inesorabilmente la gara.