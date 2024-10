Thesocialpost.it - Elena Sofia Ricci, il racconto shock: “Un amico di famiglia ha abusato di me a 12 anni

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Nella vita dinon sono mancate le sofferenze. A soli dodici, fu vittima di abusi da parte di undi, un trauma che l’ha segnata profondamente e su cui ha scelto di parlare solo moltidopo, rispettando una promessa fatta a sé stessa di farlo dopo la scomparsa della madre. In un’intervista al Corriere della Sera ha raccontato: “Sono 45che aspettavo questo momento. Non ho mai parlato finché era in vita mia madre, ma mi ero promessa di farlo quando se ne sarebbe andata. Non sono riuscita a confessare l’abuso a mia madre, mi vergognavo e avevo paura. Invece no! Invece dobbiamo insegnare ai nostri figli a non avere paura, a denunciare subito, e gli uomini dovrebbero scendere in piazza contro la violenza sulle donne, lo devono fare altrimenti si rischia di far venir fuori un “rigurgito” di femminismo che stride un certo modo”.