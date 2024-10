Eicma 2024: un piano innovativo per il trasporto e l’accessibilità al quartiere espositivo di Rho (Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Milano si prepara all’edizione di Eicma 2024, una delle manifestazioni fieristiche più attese in Italia dedicata al mondo delle moto e della mobilità. Quest’anno, l’organizzazione ha messo in campo un piano strategico per migliorare l’accessibilità al Polo Fieristico di Rho Pero, attraverso iniziative che mirano a rendere l’evento più sostenibile e a facilitare la visita per tutti. Dalla creazione di parcheggi gratuiti a speciali biglietti ferroviari, scopriamo nel dettaglio queste nuove misure. Raddoppio dei parcheggi e posti auto gratuiti Un elemento chiave del piano è il raddoppio dei parcheggi auto disponibili per i visitatori. Sono previsti ben 10mila posti gratuiti negli importanti punti di interscambio Atm, dislocati strategicamente vicino alle principali stazioni della metropolitana di Milano, come Abbiategarasso M2, Famagosta M2 e Lampugnano M1. Gaeta.it - Eicma 2024: un piano innovativo per il trasporto e l’accessibilità al quartiere espositivo di Rho Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Milano si prepara all’edizione di, una delle manifestazioni fieristiche più attese in Italia dedicata al mondo delle moto e della mobilità. Quest’anno, l’organizzazione ha messo in campo unstrategico per migliorareal Polo Fieristico di Rho Pero, attraverso iniziative che mirano a rendere l’evento più sostenibile e a facilitare la visita per tutti. Dalla creazione di parcheggi gratuiti a speciali biglietti ferroviari, scopriamo nel dettaglio queste nuove misure. Raddoppio dei parcheggi e posti auto gratuiti Un elemento chiave delè il raddoppio dei parcheggi auto disponibili per i visitatori. Sono previsti ben 10mila posti gratuiti negli importanti punti di interscambio Atm, dislocati strategicamente vicino alle principali stazioni della metropolitana di Milano, come Abbiategarasso M2, Famagosta M2 e Lampugnano M1.

