È vero amore? La risposta alla scienza! Pronte a scoprire l’anima gemella?

(Di lunedì 28 ottobre 2024) L'amore, quello vero, esiste: è la scienza a mettere l'ultima parola! Esistono, infatti, alcuni segnali chimici inconfondibili che ci permettono di individuare l'anima gemella senza dubbio alcuno: basterebbe poter esaminarne il DNA. Nature, una rinomata rivista di settore, ha pubblicato i risultati di una ricerca scientifica che evidenzia come l'attrazione altro non sia che una reazione di alcune componenti genetiche del sistema immunitario umano. Si tratta nello specifico dell'attivazione dei leucociti antigeni, in sigla HLA, normalmente preposti a individuare virus e batteri, che finiscono anche per determinare l'attrazione sessuale verso l'altro. Gli scienziati hanno selezionato 254 coppie etero d'età compresa tra i 18 e i 60 anni. Ogni singolo individuo ha dato il consenso per una campionatura del proprio DNA.