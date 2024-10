Inter-news.it - Darmian fino al 2026 con l’Inter! Rinnovo con domanda: il ruolo?

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Matteoha rinnovato il suo contratto conal. Il precedente era in scadenza al 30 giugno 2025, l’esterno rimarrà perciò un altro anno e mezzo. Ma con quale? La risposta.ha voluto seguire la stessa linea con i giocatori di esperienza e fondamentali nelle rotazioni di Simone Inzaghi. I tre titolarissimi over-30 hanno ricevuto ildi contratto e hanno firmatoal, evitando la scadenza il 30 giugno 2025. Si tratta di Francesco Acerbi, Henrikh Mkhitaryan e Matteo. L’esterno è quello che lascia più dubbi soprattutto per questioni numeriche: quale sarà il suod’ora in poi? C’è una possibile risposta., ildopo ilconin questa stagione non è mai stato spostato, almenoa ieri.