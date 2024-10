Quotidiano.net - Crollo Scampia, due filoni d’indagine: la manutenzione e il mancato sgombero della Vela Celeste

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Napoli, 28 ottobre 2024 - Sono due idi indagine per accertare le cause deldi, dove il 22 luglio sono morte tre persone e sono rimasti feriti 12 abitanti dello stabile, tra cui sette bambini. Preparativi per lo smantellamento delle passerelle all’interno delle vele dia Napoli 20 Agosto 2024. ANSA/CESARE ABBATE (GENERICHE EDILIZIA CATERPILLAR ABBATTIMENTO) Il primo filone di inchiesta riguarda le cause deled è incentrato sulla mancata o sulla erratadel ballatoio. Il secondo si concentra su eventuali responsabilità nella mancata esecuzione dell'ordinanza didello stabile firmata nel 2015 dall'allora sindaco Luigi de Magistris. Al momento l'inchiesta procede contro ignoti.