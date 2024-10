Thesocialpost.it - Conte contro Grillo, rottura totale: il M5S cambia nome

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Tra Beppee Giuseppelaormai èe definitiva. La data della resa dei conti finale tra il fondatore e il leader è dunque fissata per il 23 e 24 novembre quando si terrà l’Assemblea costituente del M5S.ha tutte le intenzioni di rifondarlo e di liberarsi dello scomodo. Insomma, niente sarà più come prima. Compreso ildel Movimento che cambierà quasi certamente.Leggi anche:furioso con: “Dovevo lasciarlo al banchetto”, ma nel M5S gli dicono: “Tu non c’eri mai” “Io rivendico da creatore del movimento il mio diritto all’estinzione del movimento. – così Beppein un recente post mette una pietra tombale sopra al M5S da lui stesso creato – Io quando vedo questa bandiera dei 5 Stelle, con davanti il mago di Oz (cioèndr) che parla di democrazia diretta, mi viene un buco nello stomaco.