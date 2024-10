Notizie.com - Come verificare se si rientra nella lista dei cattivi pagatori

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Per conoscere la propria situazione debitoria e capire se si è stati inseriti nell’elenco deiesistono vari metodi: cosa bisogna fare. Può accadere che la richiesta per un finanziamento o un mutuo possa essere respinta perché il richiedente è stato inseritodei, un elenco presentebanca dati Centrale Rischi (CR) della Banca d’Italia. Questo elenco può essere gestito non solo dalla Banca d’Italia, ma anche da altre società private.se sidei(Notizie.com)È possibilese si è stati inseriti in questo elenco utilizzando diversi metodi, ma bisogna sapere che non è, invece, possibile richiedere la cancellazione o effettuarla in autonomia. Una volta che il nominativo viene inserito, questo verrà poi successivamente rimosso in automatico da chi gestisce la banca dati.