Ciclocross, al Mugello Circuit di Scarperia la gara internazionale del 1° Novembre

Scarperia (Firenze), 28 ottobre 2024 – Negli ultimi giorni è circolata qualche voce non esatta sul programma ufficiale del 4° Trofeo Città di Firenze di Ciclocross in programma venerdì prossimo Primo Novembre. Gli organizzatori della gara internazionale (al mattino) e nazionale (nel pomeriggio), la Pol. Virtus VII Miglio di Settimello con il presidente Paolo Traversi, intendono far conoscere il programma ufficiale della giornata al Mugello Circuit nella zona di Scarperia. Intanto il percorso del "Città di Firenze" presenta alcune variazioni, è definito "più arioso e spettacolare" e comprenderà sempre il "muro dell'Arrabbiata".

